Dolar
32.27
Euro
35.11
Altın
2,187.68
ETH/USDT
3,580.60
BTC/USDT
70,211.00
BIST 100
8,847.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Van’da “Geleceğe Miras Eski Van Şehri Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Gündem

Çanakkale'de karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde karaya oturan teknenin personeli, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekibince kurtarıldı.

Burak Akay  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Çanakkale'de karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Çanakkale

KEGM'den yapılan açıklamaya göre, 19 metre boyundaki özel bir tekne, Çardak beldesi civarındaki Kum Adası önlerinde karaya oturdu.

Yardım talebi üzerine bölgeye KEGM ekibi sevk edildi.

Teknedeki 3 kişi, "KEGM-9" hızlı tahlisiye botuna alınıp Lapseki'ye götürüldü.

Söz konusu teknenin yüzdürülmesi için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanatçı Kadir İnanır extübe edildikten sonra ilk tepkilerini verdi
Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçiden 2'si öldü
Türkiye, Pakistan'da son dönemde yaşanan terör saldırılarını şiddetle kınadı
Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödemesini istinaf onadı
Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davasına devam edildi

Benzer haberler

Çanakkale'de karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Çanakkale'de karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Avrupa'dan ödüllü Troya Müzesi'ne bu yıl 700 bin ziyaretçi bekleniyor

Çanakkale'de batan bottaki kayıp düzensiz göçmenleri arama çalışmaları devam ediyor

Marmara'nın güneyi ve Ege'nin batısı için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Marmara'nın güneyi ve Ege'nin batısı için yerel kuvvetli yağış uyarısı
Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bayram tatilinde günlük 42 sefer düzenlenecek

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bayram tatilinde günlük 42 sefer düzenlenecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet