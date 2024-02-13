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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’de düzenlenen “Dünya Hükümetler Zirvesi”ne katılıyor Antalya'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
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Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Cihan Demirci  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Edirne'de sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte zaman zaman sağanağa dönüşen yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar, ıslanmamak için korunaklı alanlara sığınıyor.

Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli araç kullanmaları yönünde uyarıyor.

Yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sağanak şeklinde devam etmesi öngörülüyor.

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