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Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Cihan Demirci  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Edirne'de sağanak etkili oldu Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Kentte çiseleyerek başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin girişlerinde yağmurun durmasını bekledi.

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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