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Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Cihan Demirci  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Edirne'de sağanak etkili oldu Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Şiddetli yağışın aniden bastırması üzerine kent sakinleri şemsiyelerle ya da iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak korunmaya çalıştı.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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