İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Hatay
Çalışmaların sürdüğü Muradiye ve Gürsel mahalleri ile İsmet İnönü Caddesi'nde acil yıkılması gereken binalar için çalışma yürütülüyor.
Yıkımlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri kontrolünde gerçekleştiriliyor.
Kontrollü yıkımların yapıldığı alanda polis ekipleri güvenlik önlemi alıyor.
Öte yandan depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.