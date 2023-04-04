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Gündem, Asrın felaketi

İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Mert Murat Yaşar, Ali Kemal Zerenli  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Mert Murat Yaşar/AA

Hatay

Çalışmaların sürdüğü Muradiye ve Gürsel mahalleri ile İsmet İnönü Caddesi'nde acil yıkılması gereken binalar için çalışma yürütülüyor.

Yıkımlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri kontrolünde gerçekleştiriliyor.

Kontrollü yıkımların yapıldığı alanda polis ekipleri güvenlik önlemi alıyor.

Öte yandan depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

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