Dolar
23.62
Euro
25.83
Altın
1,957.84
ETH/USDT
1,716.90
BTC/USDT
26,330.00
BIST 100
5,475.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Edirne'de gerçekleştirilen dezenformasyonla mücadele eğitimi devam ediyor

Edirne’de, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinasyonunda, özellikle gençlere yönelik gerçekleştirilen dezenformasyonla mücadele eğitimi devam ediyor.

Emel Sampri  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Edirne'de gerçekleştirilen dezenformasyonla mücadele eğitimi devam ediyor

Edirne

2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde bilgi kirliliği, yalan haber ve kara propagandaya karşı "Dezenformasyon ile Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği" Projesi kapsamında, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinasyonunda özellikle sosyal medyadaki dezenformasyonu anlatabilmek amacıyla program hazırlandı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık himayesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilay Derneği Edirne Şubesince ocak ayında imzalanan protokol çerçevesinde Edirne pilot il seçildi.

Protokol ile bugüne dek okullarda, Genç Ofis'te ve Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarında eğitim verildi.

Eğitimlerin genç hedef kitlenin yanı sıra kamu, kurum ve kuruluş çalışanları ile çeşitli yaş grubunda hedef kitlelere de verilmesi planlanıyor.

İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Genç Ofis'te gençlere yönelik düzenlenen eğitimde dezenformasyonla mücadelede kullanılan kavramlardan bahsetti.

Ülgen, dezenformasyona karşı daha az dirençli olan, sosyal medyaya en fazla maruz kalan gençleri, farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak bilgilendirmek ve daha sorumlu bir medya okuyucusu ve sosyal medya kullanıcısı olunması konusunda farkındalık uyandırmak, dijital mecrada dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla projenin başlatıldığını anlattı.









Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
Türkiye, Uganda'da okula düzenlenen terör saldırısını lanetledi
HDP'nin Okmeydanı'ndaki temsilciliğinde örgütsel doküman ele geçirildi
İzmir'de 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen kadın heykeli başı ele geçirildi
Keçiören'de zehirlenme olayının meydana geldiği apartmanda KBRN ekipleri çalışma yaptı

Benzer haberler

Edirne'de gerçekleştirilen dezenformasyonla mücadele eğitimi devam ediyor

Edirne'de gerçekleştirilen dezenformasyonla mücadele eğitimi devam ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet