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Mobil sosyal market tırı Kahramanmaraş'ta 60 bini aşkın kişiye ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mobil sosyal market tırı aracılığıyla Kahramanmaraş'ın merkez ilçeleri kırsalında 60 bini aşkın kişiye temel ihtiyaç malzemesi ulaştırdı.

Ferdi Türkten  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Mobil sosyal market tırı Kahramanmaraş'ta 60 bini aşkın kişiye ulaştı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin ihtiyaçları karşılanmaya devam edildi.

Haftanın 4 günü, Kahramanmaraş merkezde halihazırda bulunan 2 mobil sosyal market tırı, Dulkadiroğlu ve Onikişubat'a bağlı kırsal bölgelere gidiyor. Bu kapsamda ilde 60 bini aşkın kişiye temel ihtiyaç malzemesi ulaştırıldı.

Yardım tırının hangi mahallelere kurulacağına ilişkin ilk önce güzergah belirleniyor ve uygun bir konum seçiliyor. Ardından depremzedelerin haberdar olması için bir gün öncesinden muhtarlar ve belediyeler aracılığıyla duyuru yapılıyor.

Saha çalışması yapan ekipler, bölgedeki hane, çocuk ve yaşlı sayısı gibi parametreleri not ediyor. Bunun üzerine bölgenin ihtiyacı olan ürünler geceden ASYA ekiplerince tırlara yükleniyor ve sabahın erken saatlerinde dağıtımı yapılıyor.

Malzemeler ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanıyor

Mobil sosyal market tırında yer alan malzemeler gıda ve hijyen malzemeleri olmak üzere ihtiyaç odaklı hazırlanırken, depremzedelerin gündelik hayatta kullanabileceği diğer ürünlere de yer veriliyor. Buna ek olarak çocuklar için çikolata ve oyuncak bulunduran ekipler, çocuk bezi ve hasta bezi gibi ürünleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Belirlenen lokasyonda günde ortalama 320-360 kişiye yardım ulaştıran mobil sosyal market tırına yüklenen malzemeler, ihtiyaçlar doğrultusunda değişebiliyor. Sahadan elde edilen verilere göre kimi malzemelerin sayısı artırılırken, kimi ürünlerin sayısı da azaltılıyor. Böylece zayiatın önüne geçiliyor.

Ekipler depremzedelerle iletişim halinde

Dağıtımı gerçekleştiren ve organizasyonda görev yapan çalışanlar çoğunlukla aynı kişilerden oluşuyor. Bölgeye hakim ekipler, depremzedelerle birebir iletişim halinde kalıyor. Bu doğrultuda değişen ihtiyaçlar tespit ediliyor ve gerekli malzemeler tırlara yerleştiriliyor.

Temel ihtiyaçların karşılanması için hazırlanan mobil sosyal market tırının hazırlanışında yöre ve coğrafya da dikkate alınıyor. Örneğin, Kahramanmaraş'ın iki merkez ilçesi olan Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinin kırsal bölgelerinde konserve salçaya yer verilmiyor. Bunun nedeni ise yöre halkının konserve ürünlerini tüketmeme alışkanlığından kaynaklanıyor.


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