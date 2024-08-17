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İzmir'in Urla ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor
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Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü

Merkeze bağlı Eskikadın köyünde biçilmiş buğday tarlasında yangın çıktı.

Gökhan Balcı  | 17.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü

Edirne

İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çevredeki tesislerin itfaiye araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana ve tren yolunun yanında kar tutucu olarak kullanılan ahşap traverslere sıçrayan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Yangında yaklaşık 500 dekar tarım arazisi zarar gördü, traversler kullanılamaz hale geldi.




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