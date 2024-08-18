Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Ankara
DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bahse konu görüntüler, Büyükada Nizam Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap binada yaşanan yangına ait olup ormanlık alanla ilgisi bulunmamaktadır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştür. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.