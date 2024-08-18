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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu görüntüler, Büyükada Nizam Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap binada yaşanan yangına ait olup ormanlık alanla ilgisi bulunmamaktadır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştür. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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