Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
Edirne ve Kırklareli'nde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Edirne/Kırklareli
Edirne'de aniden başlayan yağış bir süre sonra gök gürültülü ve sağanak şeklinde sürdü.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar bina girişleri ve korunaklı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.
Günlerdir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Edirne'de sağanak serinletti. Öğleden sonra 36 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 31 dereceye kadar düştü.
Kentte aşırı sıcakların gelecek günlerde de etkili olması bekleniyor.
Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
Kırklareli'nde sağanak nedeniyle Cumhuriyet Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında yağıştan korunmaya çalıştı.
Kırklareli Belediyesi ekipleri de olası su baskınlarına karşı rögar kapaklarını açarak önlem aldı.
Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.