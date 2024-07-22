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Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Edirne ve Kırklareli'nde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Gökhan Zobar, Ufuk Ertop  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu Fotoğraf: Gökhan Zobar - AA

Edirne/Kırklareli

Edirne'de aniden başlayan yağış bir süre sonra gök gürültülü ve sağanak şeklinde sürdü.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar bina girişleri ve korunaklı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.

Günlerdir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Edirne'de sağanak serinletti. Öğleden sonra 36 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 31 dereceye kadar düştü.

Kentte aşırı sıcakların gelecek günlerde de etkili olması bekleniyor.

Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Kırklareli'nde sağanak nedeniyle Cumhuriyet Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında yağıştan korunmaya çalıştı.

Kırklareli Belediyesi ekipleri de olası su baskınlarına karşı rögar kapaklarını açarak önlem aldı.

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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