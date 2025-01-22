Edirne ve Kırklareli'nde sis etkili oldu

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Edirne ve Kırklareli illerinde sis etkili oldu

Edirne ve Kırklareli'nde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Cihan Demirci, Özgün Tiran  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Edirne ve Kırklareli illerinde sis etkili oldu Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne/Kırklareli

Kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok tarihi yapı, sisin etkisiyle görünmez hale geldi.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kırklareli

Kentte etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler, özellikle Edirne ve İstanbul karayolunda trafikte güçlükle ilerledi.

Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.

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