Edirne ve Kırklareli'nde sis etkili oldu

Edirne ve Kırklareli illerinde sis etkili oldu
Edirne ve Kırklareli'nde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne/Kırklareli
Kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok tarihi yapı, sisin etkisiyle görünmez hale geldi.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kırklareli
Kentte etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler, özellikle Edirne ve İstanbul karayolunda trafikte güçlükle ilerledi.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.