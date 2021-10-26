Düzce'nin ormanlarında sonbahar renkleri
Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki yaylalar ve köylerdeki ormanlar, sonbaharda ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.
Düzce
Havaların soğumaya başlamasıyla ilçenin yüksek kesimlerindeki Samandere ve Kardüz Yaylaları ile Saçmalıpınar ve Aksu köylerindeki bitki örtüsü, sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına büründü.
Renk cümbüşünün yaşandığı yaylalara çıkan doğaseverler, sonbaharın eşsiz güzelliklerini fotoğrafladı.
Orman manzarası drone ile de görüntülendi.
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