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Düzce'deki depremin hissedildiği Sakarya'da 93 yapıda hasar belirlendi

Düzce'de 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin hissedildiği Sakarya'da 93 yapıda hasar tespit edildiği bildirildi.

Uğur Subaşı   | 26.11.2022
Düzce'deki depremin hissedildiği Sakarya'da 93 yapıda hasar belirlendi

Sakarya

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte deprem sonrası 177 yapıyla ilgili hasar ihbarı alındığını belirtti.

Bunların tamamında ekiplerce inceleme yapıldığını bildiren Kaldırım, "84 yapının hasarsız, 87 yapının az hasarlı, 1 yapının orta hasarlı, 5 müstakil konutun ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

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