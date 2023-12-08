Düzce'de rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Düzce
Denizde rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı.
Sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle barınakta teknelerini demirleyen balıkçılar, hava koşullarının düzelmesini bekliyor.
Bazı tekneler ise mendirek ve dalgakıranın bulunduğu alanda demirledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.