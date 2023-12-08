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Düzce'de rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Göksel Cüneyt İğde  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Düzce'de rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde / AA

Düzce

Denizde rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı.

Sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle barınakta teknelerini demirleyen balıkçılar, hava koşullarının düzelmesini bekliyor.

Bazı tekneler ise mendirek ve dalgakıranın bulunduğu alanda demirledi.

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