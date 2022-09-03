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Düzce'de plajın yakınında denizde hortum oluştu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde meydana gelen hortum, karaya az mesafe kala etkisini yitirdi.

Ömer Ürer, Soner Şen   | 03.09.2022
Düzce'de plajın yakınında denizde hortum oluştu Fotoğraf: Soner Şen - AA

Düzce

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Karadeniz açıklarında dev hortum meydana geldi.

Karaya yaklaşan hortum, 20 dakika sonra kayboldu.

Hortum, Değirmenağzı Plajı'nda bulunan kişilerin panik yaşamasına yol açtı.

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