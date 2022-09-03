Düzce'de plajın yakınında denizde hortum oluştu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde meydana gelen hortum, karaya az mesafe kala etkisini yitirdi.
Düzce
İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Karadeniz açıklarında dev hortum meydana geldi.
Karaya yaklaşan hortum, 20 dakika sonra kayboldu.
Hortum, Değirmenağzı Plajı'nda bulunan kişilerin panik yaşamasına yol açtı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.