Dolar
18.19
Euro
18.11
Altın
1,712.63
ETH/USDT
1,548.50
BTC/USDT
19,747.00
BIST 100
3,222.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yakalanmasına ilişkin konuştu

İçişleri Bakanı Soylu, HDP'li Güzel'in yakalanmasıyla ilgili, "Yurt dışına çıkmak için hazırlıklarını yapmışlar ve takip ettiğimiz bir göçmen kaçakçısıyla irtibat kurmuşlar. Yola çıkmışlar. Gereği yerine getirildi." dedi.

Ahmet Kaplan, Bestami Bodruk   | 03.09.2022
İçişleri Bakanı Soylu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yakalanmasına ilişkin konuştu

Diyarbakir

Diyarbakır'da temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir gazetecinin silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Edirne'ye giderken Silivri'de yakalanmasına yönelik sorusu üzerine, uzun zamandan beridir iyi bir istihbari çalışma olduğunu söyledi.

Soylu, "İstihbari çalışma sonucunda yurt dışına çıkmak için sahte kimlik ve diğer sahte evrakların bütün bunların hazırlıklarını yapmışlar ve bizim takip ettiğimiz, Milli İstihbaratın da takip ettiği bir göçmen kaçakçısıyla irtibat kurmuşlar. Yola çıkmışlar. Gereği de yerine getirildi. Dikkat ederseniz kapasitemiz gün geçtikçe güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında yakalananlar

İtalya'da, Türkiye'de birçok kişinin canını yakmış bir katili yakalattıklarını kaydeden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben onun için Gürcistan'a gittim. Gürcistan'dan kaçtı, ondan sonra başka ülkeye gitti. Takip ettik, İtalya'da yakaladık. Yine önemli bir katili Arjantin'de yakalattık. Onun peşine de gittik ve havalimanı girişinde yakalattık ve aldırdık. O da kaçak pasaportla giriyordu. Yine 2 kişiyi Binali Camgöz, Deniz Camgöz, Sırbistan ve Karadağ'da yakalattık. Arnavutluk'ta Bitcoinciyi yakalattık. En nihayetinde Arnavutluk İçişleri Bakanı sabah erkenden 'Sana verdiğim sözü tuttum' dedi. Bir vesileyle hem Cumhurbaşkanımızın takip ettiği hem onlar da üzerine düşeni yaptılar, yapmaya çalıştılar. Şimdi onların iadeleri var, biliyorsunuz hepsinin mahkeme süreçleri var. Mahkeme süreçleri çünkü kırmızı bülten olduğu için hukuka yansımıştır. Kırmızı bülten olmasa deport edilebilir, kaçak bir göçmen olarak nitelendirilir ve deport edilebilir ama kırmızı bülten olunca bir mahkeme var, bir mahkemeyle beraber onları alacağımızı düşünüyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Somali'deki terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı
TFF saldırısı zanlılarının emniyet ifadelerinin detayları ortaya çıktı
Düzce'de plajın yakınında denizde hortum oluştu
İçişleri Bakanı Soylu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yakalanmasına ilişkin konuştu
Bartın'da sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yakalanmasına ilişkin konuştu

İçişleri Bakanı Soylu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yakalanmasına ilişkin konuştu

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 4. yılına girdi

Diyarbakır'da mağaralarda yüzme keyfi

Kesilecek ayak parmağı larva tedavisiyle kurtarıldı

Kesilecek ayak parmağı larva tedavisiyle kurtarıldı
Diyarbakır'ın tarihi surlarında 1500 yıllık kandil bulundu

Diyarbakır'ın tarihi surlarında 1500 yıllık kandil bulundu
Uygarlık tarihine ışık tutan Çayönü'nde sandık tipi 3 yeni mezar daha bulundu

Uygarlık tarihine ışık tutan Çayönü'nde sandık tipi 3 yeni mezar daha bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet