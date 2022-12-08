Düzce'de pitbull saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Düzce'de pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralananan kişi hastaneye kaldırıldı.
Düzce
Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Santral Sokak'ta yürüyen Cem K'ye pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpeğin ısırdığı Cem K. bacaklarından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Köpek sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.