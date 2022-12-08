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Düzce'de pitbull saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Düzce'de pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralananan kişi hastaneye kaldırıldı.

Ömer Ürer   | 08.12.2022
Düzce'de pitbull saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Düzce

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Santral Sokak'ta yürüyen Cem K'ye pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpeğin ısırdığı Cem K. bacaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Köpek sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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