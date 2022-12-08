Dolar
18.65
Euro
19.57
Altın
1,783.79
ETH/USDT
1,231.40
BTC/USDT
16,823.00
BIST 100
4,755.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi'nin açılış töreninde konuşuyor Hollanda’nın Fortuna Sittard takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımının kamp yaptığı Antalya Belek’te basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya geldi.

Sarp Özer   | 08.12.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kaikkonen'i, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Tören mangasını selamlayan Kaikkonen'in, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Akar ve mevkidaşının baş başa görüşmesi başladı.

İki bakanın, heyetler arası görüşmeye başkanlık etmesi, ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yazar Ayşe Şasa için anma toplantısı düzenlendi
Yalova'da zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi
Düzce'de pitbull saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Milli Savunma Bakanı Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile görüştü
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile görüştü

Bakan Akar: Dostumuzu birlikte dost görür, düşmanımızı da yine birlikte düşman biliriz

"Kardeş Yumruğu"nda hedefler tam isabetle vuruldu

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Ankara'ya geliyor

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Ankara'ya geliyor
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet