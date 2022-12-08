Milli Savunma Bakanı Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya geldi.
Ankara
Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kaikkonen'i, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
Tören mangasını selamlayan Kaikkonen'in, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Akar ve mevkidaşının baş başa görüşmesi başladı.
İki bakanın, heyetler arası görüşmeye başkanlık etmesi, ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.