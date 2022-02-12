Düzce'de heyelan nedeniyle köy yolunda çökme meydana geldi
Düzce'de eriyen karların etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolunun bir bölümü çöktü.
Düzce
Beyköy beldesi Samadere Köyü Merkez Mahallesi'ndeki grup köy yolunda, günlerdir etkili olan karın erimesiyle heyelan meydana geldi.
Toprağın yamaç aşağı kaymasıyla yolun bir bölümünde çökme yaşandı.
Herhangi bir can kaybı yaşanmazken güvenlik önlemi alınan yolda İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.