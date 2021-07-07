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Düzce'de derenin taşması nedeniyle yol çöktü

Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu iki köye ulaşım sağlayan yolda göçük oluştu, ekipler köylerde mahsur kalanlara ulaşmak için çalışma başlattı.

Ömer Ürer,Cem Ali Kuş,Uğur Subaşı   | 07.07.2021
Düzce'de derenin taşması nedeniyle yol çöktü Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Düzce'de derenin taşması nedeniyle yol çöktü

Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu iki köye ulaşım sağlayan yolda göçük oluştu, ekipler köylerde mahsur kalanlara ulaşmak için çalışma başlattı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Sağanak nedeniyle Kıran Deresi'nin taşması sonucu Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerine ulaşım sağlanan yolda göçük oluştu.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, iş makineleri yardımıyla köylere ulaşmak için alternatif yol açmak için çalışma başlattı.

Köylerde bulunan ve evlerini su basan bazı vatandaşların evlerinin üst katına çıkarak yetkililere haber verdiği öğrenildi.

Çilimli ilçesine bağlı Mısırlı ve Kırkharman köylerinde de etkili olan sağanak nedeniyle dere taşması ihtimaline karşı vatandaşlar güvenli bölgelere gitti.

Ayrıca AFAD ve bazı arama kurtarma dernekleri ekipleri, bölgede hazırlık yapıyor.

Düzce Valiliği tarafında oluşturulan kriz masasına gelen ihbarların değerlendirildiği öğrenildi.

"Herhangi bir can kaybı söz konusu değil"

Selden zarar gören Esmahanım, Uğurlu, Mısırlık, Kırkharman, Boğaziçi ve Akçakoca bölgelerinde incelemelerde bulunana Düzce Valisi Cevdet Atay, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, bölgede yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yağışın geniş bir alanda etkili olduğunu anlatan Vali Atay, " Allah'a hamdolsun hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadı. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Bizi sevindiren taraf bu. Ama elbette ki yollarımıza, köprülerimize zararları söz konusu. Bunlar kısa zamanda giderilir. Uğurlu, Esmahanım ve Dilaver köyümüzde incelemeler yaptık. Oradaki durumu kendi gözlerimizle bire bir gördük." diye konuştu.

Ekiplerin yaklaşık 7 saattir sorun olan bölgelerde çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Vali Atay, şöyle konuştu:

"Tüm ekiplerimiz yaklaşık 6-7 saattir olay yerinde. Kaymakamlarımız kriz merkezlerimizin başında olayları bire bir takip ettiler. Yarın arkadaşlarımız yağışlar bittikten sonra gerekli hasar tespit çalışmalarını yaparlar. Kısa zamanda neticelenir."

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