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Düzce yaylalarında baharın renkleri kendini gösterdi

Düzce'nin yaylalarında kış aylarından kalan karların erimesiyle ilkbahar mevsiminin renkliliği yaşanıyor.

Ömer Ürer  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Düzce yaylalarında baharın renkleri kendini gösterdi Fotoğraf: Ömer Ürer - AA

Düzce

Rakımın 1200 ila 1800 arasında değiştiği Balıklı, Derebalık, Güzeldere, Samandere, Odayeri ve Sinekli yaylaları, açan çeşit çeşit çiçeklerle süslendi.

Aylardır bölgeye hakim olan beyaz örtünün düzlük alanlardan dağların eteklerine doğru çekilmesiyle ortaya çıkan doğal güzellik, adeta ilkbaharda yaşanan hareketliliği anlatıyor.

Sarı, mor ve kırmızı tonların yoğun görüldüğü yaylalar, doğa tutkunlarını ağırlamasının yanı sıra ramazan ayının ardından kent merkezi ve köylerden çıkacak yöre halkını bekliyor.

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