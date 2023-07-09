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Düzce ve Sakarya'da sağanak etkili oluyor

Düzce ve Sakarya'da devam eden sağanak ile kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Soner Şen, Samet Kalyoncu, Davut Genç  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Düzce ve Sakarya'da sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Soner Şen/AA

Düzce/Sakarya

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaklaşık 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreyi geçti, kıyı balıkçıları denize açılamadı.

Merkeze bağlı Gündolaması köyünde ise derenin taşması sonucu evlerin giriş katlarında su baskını yaşandı, yollar sular altında kaldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler bölgede iş makineleriyle çalışma başlattı.

Yarına kadar bölgede etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Akçakoca sahillerinde denize girmek yasaklandı.

Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, ilçede fırtına beklenmesi nedeniyle ve meteorolojik tahminler doğrultusunda tüm plajlarda bugün denize girmenin yasaklandığını bildirdi.

Öte yandan sağanağın ardından Gölyaka ilçesi Değirmentepe, Zekeriya ve Bekiroğlu köylerinde derelerin debilerinin yükselmesiyle yollar suyla doldu.

Tıkanan menfezler Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Belediye araçlarıyla temizlendi.

İlçenin önemli turizm merkezlerinden Efteni Gölü Kültür Park bölgesi yağışın ardından sular altında kaldı.

Melen Nehri'nde su kritik seviyeye ulaştı

Sakarya'da da gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Kocaali ilçesinde etkili oldu.

Maden Islak Ağzı ve Demiraçma derelerinin debileri yükseldi, Düzce-Sakarya illeri arasından akan Melen Nehri kritik seviyeye ulaştı.

Balıkçılar, teknelerini ağlarla köprü ayaklarına bağlayarak batmasına engel olmaya çalıştı.

Öte yandan Kirazlı Mahallesi'nde ağaçlar yola ve elektrik tellerine devrildi.

Ulaşımda kısmi aksamalar yaşanırken, Kocaali Belediyesi ve SEDAŞ ekiplerinin müdahalesi sonucu mahalleye yeniden elektrik verildi.

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