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Düzce Ovası sisle kaplandı

Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Ömer Ürer, Mehmet Emin Gürbüz  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Düzce Ovası sisle kaplandı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Kentte gece başlayan sis, sabah etkisini artırdı.

Güneyden Abant, Elmacık, Keremali, kuzeyden Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği Düzce Ovası'na sabah sis bastırdı.

Sis özellikle Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci ve Otluoğlu mahalleleri ile Küçük ve Büyük Melen, D-100 kara yolunun Kapıcı ve Hacıkadirler ile Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar ve Gölormanı mevkilerinde etkili oldu.

Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi düştü.

Dağların eteklerinde oluşan ve adeta sis denizini andıran manzara, havadan görüntülendi.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

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