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Düzce Gölyaka'da depreme yönelik hasar tespit çalışmaları sürüyor

Depremin şiddetiyle kolon ve kirişlerinde hasar oluşan Sarıdere Köyü Camisi ibadete kapatıldı.

Emre Ayvaz, Zafer Göder   | 23.11.2022
Düzce Gölyaka'da depreme yönelik hasar tespit çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Düzce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Depremin şiddetiyle kolon ve kirişlerinde hasar oluşan Sarıdere Köyü Camisi ibadete kapatıldı. Kemeryanı köyündeki caminin ise camları kırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, köylerde hasar tespit çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan, evinde hasar olan vatandaşlara, ilçedeki cami hoparlörlerinden muhtarlara tespit bildirimi yapmaları çağrısında bulunuldu.

Sarıdere köyü sakini Recep Doğan, AA muhabirine, depremin gürültülü bir sesle geldiğini anlattı.

Kütleme sesinden sonra şiddetli sarsıldıklarını aktaran Doğan, "Hemen çök-kapan uygulamasını yaptık. Sonra ev ahalisiyle dışarı çıktık. Köyümüzde komşularımızın evlerinde hasarlar mevcut. Cami ve minaresi hasarlı. Toplanma ekibi oluşturarak köyümüzdeki yaşlıları, hastaları tek tek ziyaret ettik. Köyümüzün merkezinde toplanma merkezi oluşturduk, buradan köyümüzdeki vatandaşlarla iletişime geçtik. Hava aydınlandıktan sonra yetkililer geldi, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Büyük badire atlattık." diye konuştu.

Kemeryanı köyü sakini Vahdettin Bozak da bazı evlerde küçük çaplı hasar oluştuğunu kaydetti.

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