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Karkamış'ta YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Roket-havan saldırısında 2 ev ile 1 tır kullanılamaz hale geldi, 3'ü ağır 102 ev hasar gördü, 4 otomobilde zarar oluştu.

Fırat Özdemir   | 23.11.2022
Karkamış'ta YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Gaziantep

Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlerin roket-havanlı saldırısına uğrayan Karkamış ilçesinde, 2 ev ile 1 tır kullanılamaz hale geldi, 3'ü ağır 102 ev hasar gördü, 4 otomobilde ise zarar oluştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Karkamış Kaymakamlığı ekipleri, ilçedeki hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar sonucunda, 2 evin ve 1 tırın kullanılamaz hale geldiği, 3'ü ağır olmak üzere 102 evde hasar oluştuğu, 4 otomobilde ise zarar meydana geldiği belirlendi.

Saldırının izleri siliniyor

Bu arada, ilçedeki terör saldırısının izleri de yapılan çalışmalarla siliniyor.

Kurum yetkilileri ve vatandaşlar, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen roket-havanlı saldırıda oluşan hasarları gideriyor. Hasar gören okullarda ise tadilat işlemleri yapılıyor.

Etiler Mahallesi'ndeki evi zarar gören Reşat Mustafa, evinin pencere ve kapılarının saldırıda zarar gördüğünü belirtti.

Mustafa, "Roket düştüğünde evdeydim. Parçaları eve geldi. Evin içi hep cam parçaları doldu. Çocuklar da Gaziantep'e gittiler. İki gündür evdeki camları temizliyorum. Allah'tan bulsunlar." dedi.

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