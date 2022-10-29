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Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’da Vatan Caddesi'nde resmigeçit töreni yapılıyor
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Dünyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında birçok ülkede çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ekip   | 29.10.2022
Dünyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur/AA

Ankara

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla dünya genelinde kutlamalar yapılıyor.

Kırgızistan

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, törende yaptığı konuşmada, "Bugün hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Doğan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İstiklal Harbi'ni zaferle taçlandıran kahramanları ve şehitleri rahmetle yad ettiklerini söyledi.

Tüm Türk halkına sağlık, huzur ve esenlik dileyen Doğan, "Bayram sevincine ortak olan dostlarımıza ülkemizin ve milletimizin adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Manas Üniversitesi'nde gösteri sunuldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yılı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) de kutlandı.

KTMÜ Kültür Merkezi'ndeki kutlama programında KTMÜ Öğretim Üyesi ve Türk Halk Müziği sanatçısı Sebahattin Sivrikaya'nın senaryo ve kurgu yönetmenliğini yaptığı "Cumhuriyet'e Giden Yol" gösterisi sunuldu.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, yaptığı konuşmada, bu yıl Cumhuriyet'in 99'uncu yılını kutladıklarını belirterek, "Önümüzdeki yüzyılın Türk yüzyılı olacağına hiç şüphemiz yok. İnşallah, bu yüzyılı hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de bir zamanlar bir atanın çocukları olan Türkler ile Kırgızların farklı coğrafyalarda ve zıt ideolojilerde yaşadığına işaret ederek, "Şimdilerde bir Türk atanın çocukları olarak birbirimizi yeniden tanıyoruz ve birbirimizin akrabalık ilişkilerini yeniden tesis ediyoruz." diye konuştu.

Bişkek Ortaokulu'nda "Cumhuriyet" konulu şiirler okundu

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk Ortaokulu'nda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından "Cumhuriyet" konulu şiirler okundu.

Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Kürşad Dulkadir, yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin ortak eseridir. Bu ortak eser, aziz milletimizin yanında dünyanın mazlumları, mağdurları ve Türk coğrafyaları için de bir umut ışığı olarak parlamaya devam etmektedir." dedi.


Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Azerbaycan

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zekeriya Yalçın, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, büyükelçilik ve ataşelik çalışanları, iş adamları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Bağcı'nın Şehitlik Anıtı'na çelenk koyduğu törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı askeri bando, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nı seslendirdi.

Şehitlik anı defterini imzalayan Bağcı, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Bağcı ve beraberindekiler daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na çelenk koyma törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, çeşitli siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, törende imzaladığı anıt özel defterine şunları yazdı:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizler bugün aziz Türk milletinin Doğu Akdeniz'deki kopmaz bir parçası olarak büyük bir heyecan ve coşkuyla KKTC'de Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururu içerisindeyiz. Kahraman Türk ulusu tarafından işgal kuvvetlerine karşı verilen destansı bağımsızlık savaşı, büyük bir fedakarlık, vatanseverlik ve hürriyet aşkıyla bezenmiş ulusal bilinç neticesinde zafere ulaşmıştır. Anavatan Türkiye'de verilen Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs'taki Türk ulusuna da ilham olmuş, milli bilincin pekişmesi ve özgürlük ülküsünün yeniden canlanmasına vesile olmuştur. Kıbrıs Türkü, Atatürk ilke ve devrimlerini hiçbir baskı ve zorlamaya maruz kalmadan tüm benliğiyle özümseyerek uygulamış bugün özgür ve egemen bir halk olarak kendi devletinde yaşamasının mihenk taşlarından biri de sizin yüce fikirlerinizi benimsemesi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, minnet ve şükranla anıyorum. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri de anıt özel defterine şunları kaydetti:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum. Güç mücadeleleri silahlanma yarışı ve zorlu
sınamalarla karşı karşıya kaldığımız bugünlerde kurucusu olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti, dünyada refah, barış istikrarın sağlanması için vazgeçilmez bir konuma ulaşmıştır. Ülkemizi her alanda bağımsızlığa kavuşturmak ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için gösterdiğiniz üstün azim, kararlılık ve kahramanlık
bizlere rehberlik ediyor. Emanet ettiklerinizin sorumluluğuyla diğer konularda olduğu gibi Doğu Akdeniz'de oynanmak istenen her türlü oyuna karşı güçlü ve kararlı duruşumuzla ülkemiz ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini korumaya devam ediyoruz. Seneye yüzüncü yılını her zamankinden daha büyük bir coşkuyla kutlayacağımız Cumhuriyetimizin bekası ve ülkemizin bağımsızlığı için canlarını feda etmekten korkmayan tüm kahraman vatan evlatları ile gazilerimizi saygı ile selamlıyor, aziz şehitlerimizi şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı kutlamaları, KKTC genelinde çeşitli etkinliklerle gün boyu sürecek. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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