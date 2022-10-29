Yurtta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlanıyor.
Ankara
Bursa'daki kutlamalar, Vali Yakup Canbolat'ın Heykel semtindeki tarihi Valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.
- Türkiye Cumhuriyeti 99'uncu yaşını kutluyor
- Cumhuriyet'in ilanı AA bültenlerinde
- Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
Atatürk Anıtı önündeki alanda devam eden kutlama programında, Vali Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törene katılanları selamladı.
Bursa Anadolu Lisesi öğrencileri Emir Bahadır Sözcü ve Esma Uğurlu'nun şiirler okuduğu törende, Yıldırım Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ekiplerince halk oyunu gösterileri sunuldu.
Ayrıca Bursa Mehter Takımı ve Tahtakıran Kılıç Kalkan Ekibinin gösterilerine yer verilen program, tören geçişiyle sona erdi.
Eskişehir
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Atatürk Bulvarı'ndaki törene geçildi.
Vali Ayyıldız, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, tören aracına binerek halkı selamladı.
İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğünün silahlı gösterisi ve resmigeçit töreniyle sona eren kutlamaya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Balıkesir
Balıkesir'de kutlamalar, Vali Hasan Şıldak'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Kuvayi Milliye Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Şiirlerin okunduğu, halk oyunu gösterilerinin sunulduğu program, gaziler, öğrenciler, sporcular, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan kortejin geçişiyle tamamlandı.
Çanakkale
Çanakkale Kordon Boyu'ndaki törene, Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kütahya
Kütahya Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen törende protokol üyeleri, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.
Bilecik
Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Valilik'te tebrikleri kabul etti.
Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Kızılkaya ve Subaşı, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.
Yalova
Yalova'da Valilik makamında tebriklerin kabulüyle başlayan kutlama programı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle devam etti.
Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Albay Cenk Topuz ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, programa katılan öğrencilerin, askerlerin ve halkın bayramını kutladı.
Sakarya
Sakarya kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen kutlama töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu.
Törene, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Ercan Gülden, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Düzce
Düzce'de Valilik Meydanı'ndaki Anıtpark'ta düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Tören, Düzce Gençlik Spor İl Müdürlüğü tekvando ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri, Düzce Belediyesi Mehter Takımının marşları ve komando birliğinin silahlı tören geçidiyle son buldu.
Zonguldak
Zonguldak'ta Vali Mustafa Tutulmaz'ın tebrikleri kabulüyle başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Madenci Anıtı önündeki törenle devam etti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Tutulmaz, Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir sevinç, coşku ve heyecanla kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.
Kocaeli
Kocaeli'de Valilik önünde düzenlenen törende Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, tören aracından vatandaşları selamladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Yavuz, büyük bir imparatorluğun küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesi hedefine ulaşmak ve onu geçmek için 99 yıldır aynı azim, kararlılık ve ruhla varlığını sürdürdüğünü söyledi.
Karabük
Karabük'te Vali Fuat Gürel'in tebrikleri kabulüyle başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kent Meydanı'ndaki törenle devam etti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Gürel, başta Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle yad etti.
Bartın
Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Nurtaç Arslan'ın alanda bulunanların bayramını kutlamasıyla başladı.
Arslan, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Bolu
Bolu'da Valilik Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunduktan sonra konuşan Vali Erkan Kılıç, tarihi nice zaferlerle dolu aziz Türk milletinin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı ve topyekun mücadeleyle kazandığı, dünyada eşi benzeri olmayan büyük zaferi neticesinde kurulan Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunun yaşandığını kaydetti.
Tören, halk oyunları ve mehter gösterileriyle devam etti.
İstanbul Havalimanında Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümüne özel hazırlanan "Cumhuriyet anonsu" isimli reklam filmi yayına girerken, "Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" mesajı gün boyu terminalde 50 dilde anons edildi.
İstanbul Havalimanı, Cumhuriyetin kuruluşunun 99'uncu yılı için hazırladığı reklam filmini 4. yaş gününde, 28 Ekim tarihi itibarıyla dijital-sosyal medya mecralarında yayımlamaya başladı.
Cumhuriyetin ilanından bir gün öncesine vurgu yapılan reklam filminde, "Bundan tam 99 yıl önce, 28 Ekim günü bir anons yapıldı. Bu anonsla doğdu Cumhuriyet. Bundan daha özel bir anons var mı dünyada?" ifadeleri yer aldı.
İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet Bayramı özel programına gün boyunca ev sahipliği yaptı.
Senfonic Project müzik grubu ve Marmara Flüt Orkestrası ziyaretçilere müzik performansı sundu. Ayrıca terminal genelinde dönem kıyafeti giyen gençler, sepetli bisikletle Türk bayrağı ve Cumhuriyetin kuruluşuna özel hazırlanan gazeteyi dağıttı.
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