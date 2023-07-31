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Dosya haber

Dosya haber

31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Dosya haber

Manisa'da hızlı tren hattının tünel inşaatında 2 işçi gazdan etkilendi
TİKA'dan Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde "kırsal kalkınma" desteği
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hedef, afet konutlarını kıştan önce tamamlamak
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