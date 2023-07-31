Dolar
26.96
Euro
29.75
Altın
1,954.54
ETH/USDT
1,869.40
BTC/USDT
29,387.00
BIST 100
7,198.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hedef, afet konutlarını kıştan önce tamamlamak

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 bin 477 konutun yapımı sürüyor.

İzzet Mazı  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hedef, afet konutlarını kıştan önce tamamlamak Fotoğraf: Gökhan Çalı/AA

Kahramanmaraş

Depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 mahallede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından afetzedeler için 3 bin 477 konut yapılıyor.

Birçoğunun kaba inşaatının tamamlandığı alanda ekipler çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Dulkadiroğlu Belediye Bakanı Necati Okay, AA muhabirine, felaketin yaralarını sarmanın gayreti içerisinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Okay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ağyar ve Karataş mahallelerinde evleri yıkılan vatandaşlar için başlatılan toplu konut inşaatlarının hızla sürdüğü anlatarak, Ağyar Mahallesi'nde 2 bin 60, Karataş Mahallesi'nde ise 1417 konut yapılacağını ifade etti.

Okay, konutların söz verildiği gibi yaz sonuna yetiştirilmesi için gece gündüz çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Afetzedelerin her türlü ayrıntı düşünülerek modern yöntemlerle yapılan konutlarına güven içerisinde yerleştirileceğini anlatan Okay, şöyle devam etti:

"Bu konutlar belli bir aşamaya geldi ve örnek daireler bitti. Belli bloklarımız bitme aşamasında. İnşallah yeni yapılacak konutlarla ve yerinde yapılacak dönüşümlerle şehir merkezinde Trabzon Caddesi'nde, Azerbaycan Bulvarı'nda yeniden yerinde yapılacak dönüşümlerle tekrar şehrimizin hem ticari kapasitesini eski günlerine hem de depremden zarar gören mahallelerimizi eski günlerine kavuşturmanın gayreti içerisindeyiz. Kahramanmaraş'ımızı eski günlerine yoğun bir gayretle çok kısa zamanda kavuşturacağız."

"Kardeşlerimizin derdine bu konutlarımız derman olacak"

Hedeflerinin depremzede vatandaşların söz konusu konutlara kıştan önce yerleştirilmesi olduğunu hatırlatan Okay, bu doğrultuda gece gündüz 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyledi.

Okay, ekiplerin konutları söz verilen tarihte teslim edebilmek için gereken tüm fedakarlığı gösterdiğine işaret ederek, "Bu şekilde yoğun bir çalışma olmazsa zaten bunların kışa yetiştirilmesi zor. Fakat kışa yetiştirme hedefini yerine getirmek amacıyla bu bölgede 7/24 yoğun bir şekilde TOKİ'miz çalışıyor. İnşallah kardeşlerimizin derdine bu konutlarımız derman olacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa'da hızlı tren hattının tünel inşaatında 2 işçi gazdan etkilendi
TİKA'dan Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde "kırsal kalkınma" desteği
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hedef, afet konutlarını kıştan önce tamamlamak
Tropikal meyveler kavurucu yaz güneşinden özel yöntemlerle korunuyor
Ataşehir'de 17 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hedef, afet konutlarını kıştan önce tamamlamak

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hedef, afet konutlarını kıştan önce tamamlamak

Depremin merkez üssü Elbistan'da TOKİ konutları yükseliyor

Adalet Bakanı Tunç: Deprem bölgesinde 118 müteahhit, 192 yapı sorumlusu, 23 yapı sahibi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta depremzede esnaf enkazdan topladığı eşyaları "kafe"de sergiliyor

Kahramanmaraş'ta depremzede esnaf enkazdan topladığı eşyaları "kafe"de sergiliyor
Deprem bölgesinde sıcak hava etkili oluyor

Deprem bölgesinde sıcak hava etkili oluyor
Kahramanmaraş'ta 88 konteynerlik kente depremzedeler yerleştirildi

Kahramanmaraş'ta 88 konteynerlik kente depremzedeler yerleştirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet