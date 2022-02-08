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Donan Çıldır Gölü üzerinde otomobil sürüşü eğitimi

Kars-Ardahan sınırları içerisinde yer alan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde, otomobil sürüşü eğitimi verilmeye başlandı.

Cüneyt Çelik   | 08.02.2022
Donan Çıldır Gölü üzerinde otomobil sürüşü eğitimi

Kars

Yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde otomobillerin tanıtımını yapmak, araçları ve lastikleri kış koşullarında test etmek isteyen bir otomotiv şirketi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen müşterilerine kar ve buz üzerinde araç sürüş eğitim veriyor.

Şirketin "yarış ekibi" tarafından buz kalınlığı 50 santimetreye ulaştığı göl üzerinde verilen eğitimler, iki gün sürecek.

Ekibin takım koordinatörü Elif Tanca, gazetecilere, Kars-Ardahan sınırındaki donmuş Çıldır Gölü üzerinde olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bitci Racing'in bir yarış takımı ve aynı zamanda deneyimli bir eğitim kurumu olduğunu ifade eden Tanca, "Bu etkinliği 7 yıldır, takım direktörümüz İbrahim Okyay liderliğinde yapıyoruz. Kendisi 10 kez Türkiye şampiyonu olmuş bir milli sporcu. Burada biz bu koşullarda doğru araçlarla, doğru lastiklerle doğru ölçümler yapılarak bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikleri Kars Valiliği izniyle ve onların kontrolünde gerçekleştiriyoruz." dedi.

Katılımcıların kaygan zeminde sürüş yaparak deneyim kazandığını anlatan Tanca, şunları kaydetti:

"İnsanlara güvenli bir sürüş nasıl yapılır bunu göstermek istiyoruz. Şimdi 50 santim buzun üzerindeyiz ama biz kalitesini de ölçüyoruz. Bu sene şunu gördük bu iş için buzun kalitesi mükemmel, biz de aktivitelerimize devam ediyoruz. Şampiyon pilotlarımız burada, sürüş teknikleriyle ilgili bilgiler veriyorlar. Bu araçlar da kışa uygun, doğru lastikler var."

Eğitimleri atlı kızağa binmek için gelen yerli ve yabancı turistler de ilgiyle izledi.

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