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İçişleri Bakanı Soylu, STK temsilcileriyle Göç İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi

Suriye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantıda, insani yardımlar, uyum, göç, sahada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Elif Küçük   | 08.02.2022
İçişleri Bakanı Soylu, STK temsilcileriyle Göç İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/ AA

İstanbul

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle Göç İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

İstanbul Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdür Vekili Dr. Gökçe Ok, Göç İdaresi Başkanlığı Uluslararası Koruma Genel Müdür Vekili Muhammet Selami Yazıcı, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu ve 25 STK temsilcisi katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, insani yardımlar, uyum, göç, sahada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi birçok başlık ele alındı.

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