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Dokuz Eylül Üniversitesince kurulan 4 sismometre AFAD'a devredildi

Dokuz Eylül Üniversitesince (DEÜ) İzmir'de kurulan 4 sismometre cihazı (depremölçer), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) törenle devredildi.

Haydar Toprakçı  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Dokuz Eylül Üniversitesince kurulan 4 sismometre AFAD'a devredildi Fotoğraf: Lokman İlhan - AA

İzmir

AFAD Başkanı Okay Memiş, üniversitenin Tınaztepe Yerleşkesi'nde düzenlenen protokol töreninde yaptığı konuşmada, AFAD'ın Türkiye'de genel afet politikasını üreten, yöneten ve işleten kurum olduğunu hatırlattı.

Bütünleşik afet yönetiminin amacının, toplumun ve devletin imkan ve yeteneklerinin tümünü kullanarak afeti yönetebilmek olduğunu belirten Memiş, "Tek başımıza değil, bütün dinamiklerimizle beraber afet yönetimini gerçekleştiriyoruz." dedi.

İşbirliğinin önemine vurgu yapan Memiş, şöyle konuştu:

"Protokolle birlikte, devreye aldığımız deprem sismoloji aletleriyle Avrupa'daki en fazla deprem istasyonu olan ikinci ülke konumundayız. Aslında İtalya birinci sırada ama onların kendi ülkeleri dışında da sismik aletleri var. O bağlamda biz Avrupa'da birinci sırada olduğumuzu da söyleyebiliriz. Genel afet yönetiminde de dünyada ilk beşte olan ülkelerden birisiyiz. Üzülerek söylüyoruz ki 6 Şubat depremiyle beraber bu tecrübemiz daha da çok arttı. Bu vesileyle hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Okay Memiş, bilimsel metotları daha etkili kullanarak insanları afetlerden korumayı hedeflediklerini vurguladı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, depremlere karşı tüm kurumların ve kişilerin hazırlıklı olması gerektiğini belirterek AFAD'a verdikleri desteğin süreceğini ifade etti.

Okay Memiş ve Nükhet Hotar, törenin ardından sivil toplum kuruluşları, AFAD gönüllüleri ve üniversite öğrenci topluluklarınca kurulan stantları gezdi, arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen tatbikat ve gösterileri izledi.


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