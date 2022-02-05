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Doğu'da 4 ilde kar nedeniyle 75 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Şırnak, Elazığ, Siirt ve Bingöl'de kar yağışı dolayısıyla 75 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Ekrem Payan, Suat Öztürk, Fecri Barlık, Rıdvan Korkulutaş   | 05.02.2022
Doğu'da 4 ilde kar nedeniyle 75 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Şırnak

Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesinde dün gece etkili olan kar ve tipi özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

İlçeye bağlı 10 köy ve 6 mezra yolu kar nedeniyle kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı sonucu Sivrice ilçesinde 3 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Siirt'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yüzünden ilçelerden Pervari'de 19 köy ve 5 mezra, Eruh'ta 14 ve Şirvan'da 11 köy yolu kapandı.

Bingöl'de de merkeze bağlı 1, ilçelerden Adaklı'da 2, Genç'te 2, Solhan'da 1 ve Yayladere'de 1 köy yolu kapalı bulunuyor.

Söz konusu illerde İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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