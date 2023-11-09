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Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri için sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinde Giresun ve Trabzon çevreleri ile Rize'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

Yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedecek yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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