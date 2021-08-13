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Gündem

Doğu Karadeniz'de yerel şiddetli yağış uyarısı

Tuğba Yardımcı   | 13.08.2021
Doğu Karadeniz'de yerel şiddetli yağış uyarısı

Trabzon

Doğu Karadeniz'de yerel şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Rize'de, yarın da günün ilk saatlerden itibaren Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış, Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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