Dolar
8.54
Euro
9.97
Altın
1,782.04
ETH/USDT
3,209.00
BTC/USDT
47,180.00
BIST 100
1,438.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli yağış bekleniyor

Doğu Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenirken, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Tuğba Yardımcı   | 20.08.2021
Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli yağış bekleniyor

Trabzon

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağış beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli yağışın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği de kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aşı olmayı reddeden annesini Kovid-19'dan kaybeden muhtar Ergün Kahraman'dan aşı çağrısı
Kovid-19 tedavisi gören genç, aşı yaptırmadığına pişman
Kovid-19 tedavisi gören genç çift, yeni doğan bebeklerini telefon ekranından sevebildi
Alman Robert Koch Enstitüsü: Salgında 4'üncü dalganın başladığını görüyoruz
İsrail’de 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

Benzer haberler

Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli yağış bekleniyor

Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli yağış bekleniyor

Roma kafilesi Trabzon'da

Trabzonspor, Siopis ile anlaştı

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Önemli olan ne olursa olsun pes etmemek

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Önemli olan ne olursa olsun pes etmemek
Sümela Manastırı'nda 8. ayin gerçekleştirildi

Sümela Manastırı'nda 8. ayin gerçekleştirildi
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı