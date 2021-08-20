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Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi kısmi olarak hizmet vermeye başladı

Sinop'taki sel felaketinde zarar gören ve hastaları helikopterle tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesinin acil servisi ve 3 polikliniği yeniden hizmet vermeye başladı.

İlyas Gün   | 20.08.2021
Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi kısmi olarak hizmet vermeye başladı Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Sinop

Ayancık'taki sel felaketinde bodrum katı ve zemin katı tamamen sular altında kalan Devlet Hastanesinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik güçleri, hastane personeli ve halkın birlikte temizlik yaptığı hastanede acil servis, kadın doğum, çocuk ve dahiliye polikliniği yeniden hizmete açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hastanenin yeniden hizmete açılan bölümlerini ziyaret ederek doktorlar ve hastalarla sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane Başhekimi Hasan Ergenç, AA muhabirine, 11 Ağustos'ta büyük bir sel felaketi yaşadıklarını hatırlattı. Selin olduğu günden itibaren güvenlik görevlileri ve vatandaşlarla hastanede temizlik çalışması yaptıklarını anlatan Ergenç, "Çok hızlı toparlanma sürecine girdik, bu kadar kısa sürede böyle toparlanabileceğimizi bilmiyordum. Bugün itibarıyla bunu başardık. Acil servis, kadın doğum, çocuk ve dahiliye polikliniği hizmete başladı. Hızlı bir şekilde yaralarımızı sarıyoruz. Vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye başladık." dedi.

Ergenç, hastanede temizlik çalışmasının devam ettiğini, temizlenen yerlerin yeniden hizmete açılacağını sözlerine ekledi.

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