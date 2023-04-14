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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulundu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden 23 Nisan Pazar gece yarısına kadar Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.


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