Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulundu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden 23 Nisan Pazar gece yarısına kadar Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
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