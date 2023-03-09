Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'daki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.