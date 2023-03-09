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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulunuldu.

Esra Ağaçyetiştiren  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'daki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

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