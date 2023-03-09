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Soğuklar nedeniyle Kars'ta buzla kaplı göletlerde henüz çözülme yaşanmadı

Kars'ta soğukların mart ayında da etkisini sürdürmesi nedeniyle buzla kaplı baraj ve göletlerde henüz çözülme yaşanmadı.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Soğuklar nedeniyle Kars'ta buzla kaplı göletlerde henüz çözülme yaşanmadı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte, soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte, akarsular, dere ve göletler halen buzla kaplı bulunuyor.

Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış ilçesi ise beyaz örtüyle kaplandı.

Yaban hayvanları ve kuşlar karla kaplı arazide yiyecek arıyor.

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