Soğuklar nedeniyle Kars'ta buzla kaplı göletlerde henüz çözülme yaşanmadı
Kars'ta soğukların mart ayında da etkisini sürdürmesi nedeniyle buzla kaplı baraj ve göletlerde henüz çözülme yaşanmadı.
Kars
Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte, soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte, akarsular, dere ve göletler halen buzla kaplı bulunuyor.
Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış ilçesi ise beyaz örtüyle kaplandı.
Yaban hayvanları ve kuşlar karla kaplı arazide yiyecek arıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.