Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde yüksek kar örtüsünün olduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, çığ tehlikesinin 2 Nisan saat 18.00'e kadar süreceği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.