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Gündem

Doğu Karadeniz için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı

Karadeniz Bölgesi'nin genelinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanağın, yarın ve cuma günü Trabzon'un doğusunda, Rize çevresinde ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı olması öngörülüyor.

01.09.2021
Doğu Karadeniz için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı İstanbul'da yağışlı hava

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, sağanak geçişleri yarından itibaren Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak. Bölgede görülecek gök gürültülü sağanağın, Samsun'un doğusu ve Ordu'da kuvvetli (21-60 kilogram/metrekare), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesiminde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare), Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu ve Rize çevresi ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

8 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun'un doğusu ve Ordu'da perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak bekleniyor, yağışların kuvvetinin ise metrekareye 21-60 kilogram olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra, Kastamonu'nun iç ve doğu kesimleri ile Çorum çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bugün öğle saatlerinden itibaren Çankırı, Kırıkkale, Karabük çevreleri ile Bolu'nun doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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