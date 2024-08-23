Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.