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Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

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