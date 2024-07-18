Dolar
33.07
Euro
36.09
Altın
2,463.87
ETH/USDT
3,407.80
BTC/USDT
63,887.00
BIST 100
11,139.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
logo
Gündem

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, bu gece ile yarın akşam saatleri arasında Giresun'da, cumartesi günü öğle saatlerine kadar bölgenin doğusunda devam etmesi bekleniyor.

Sağanağın ardından yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü bildirdi
TBMM Genel Kurulunda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı'na ilişkin tezkere kabul edildi
Kastamonu'da yangınların önüne geçmek amacıyla köylerde eğitimler sürüyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İsralli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki
İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı

Benzer haberler

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Ardahan Valisi Çiçek, yağış uyarılarına karşı tedbirli olunmasını istedi

Orta Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yozgat'ta sağanak etkili oldu

Yozgat'ta sağanak etkili oldu
Ankara'da sağanak etkili oldu

Ankara'da sağanak etkili oldu
Bayburt'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Bayburt'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet