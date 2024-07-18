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İzmir'in Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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MSB, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu kapsamında Romanya'ya liman ziyareti yapıldığını bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu Birinci Aktivasyon Dönemi kapsamında, TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay gemilerinin, Romanya'ya liman ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.

Utku Şimşek  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
MSB, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu kapsamında Romanya'ya liman ziyareti yapıldığını bildirdi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu Birinci Aktivasyon Dönemi kapsamında, TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay gemilerimiz, 15-16 Temmuz'da Köstence/ Romanya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi. MCM BLACK SEA Görev Grubu'nun faaliyetlerine ilişkin Köstence/Romanya Limanı'nda basın toplantısı düzenlendi. T.C. Bükreş Büyükelçisi ve T.C. Köstence Başkonsolosu tarafından gemilerimize ziyarette bulunuldu."

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