Euro
10.15
Dolar
8.63
BIST 100
1,434.76
Altın
1,763.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Doğu Anadolu'daki 7 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Erzincan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hilmi Tunahan Karakaya   | 08.08.2021
Doğu Anadolu'daki 7 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Erzincan'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Tunceli'de 35, Erzincan'da 32, Kars ve Ağrı'da 29, Erzurum'da 26 derece olacağı öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yoğun bakımda kritik eşiği atlatan Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hindistan, Johnson&Johnson’ın tek dozluk Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı
Türkiye'de 25 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Doğu Anadolu'daki 7 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu'daki 7 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu'daki 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Güvenlik güçleri temmuzda 137 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Güvenlik güçleri temmuzda 137 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi
Erzurum'da devlet desteğiyle ekilen nohut üreticiye yeni gelir kapısı olacak

Erzurum'da devlet desteğiyle ekilen nohut üreticiye yeni gelir kapısı olacak