Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.
Erzurum
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük sıcaklık Ağrı'da 10, Ardahan'da 11, Erzurum ve Kars'ta 12, Tunceli'de 16, Erzincan'da 17 ve Iğdır'da 22 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 37, Tunceli'de 34, Ağrı, Kars ve Erzincan'da 33, Ardahan'da 31 ve Erzurum'da 30 derece olacağı tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.