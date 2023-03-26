Dolar
19.07
Euro
20.52
Altın
1,978.75
ETH/USDT
1,777.00
BTC/USDT
27,712.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda ağır hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
logo
Gündem

Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Muhammet Mutaf  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın bulutlu geçmesi beklenen Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars ve Ağrı'da aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Tunceli'de ise aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri ile yer yer üzerinde seyretmesi öngörülen bölgede rüzgar, hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 4, Ardahan ile Tunceli'de 5 ve Iğdır'da 8 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Iğdır'da 21, Kars ve Ağrı'da 14, Tunceli'de 13, Ardahan'da 12 ve Erzurum ile Erzincan'da 11 derece olacak.

Bölgede yüksek kesimlerde kar kalınlıkları, Palandöken Kayak Merkezi'nde 114, Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde 75, Palandöken 2'de 38 santimetre olarak ölçüldü.

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 119 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutun yapım süreci başladı
Bayırbucak Türkmenleri, Hataylı depremzedelere iftar ve sahur veriyor
Türk Kızılay Elbistan'da 23 noktada sahurluk ve sıcak yemek ikramında bulunuyor
Milli Savunma Bakanı Akar, 30 bin 62 personel alınacağını açıkladı

Benzer haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 119 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 119 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Erzurum'un kadayıf dolması iftar sofralarını süslüyor

Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Tunceli'de kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı

Tunceli'de kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı
Baharın müjdecisi leylekler Tunceli'deki yuvalarına yerleşti

Baharın müjdecisi leylekler Tunceli'deki yuvalarına yerleşti
Aras Dağları'nda karlar erimeye başladı

Aras Dağları'nda karlar erimeye başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet