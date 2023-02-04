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Gündem

Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürdü

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bırakırken, Tunceli'de ise sabah saatlerinden itibaren kar etkili olmaya başladı.

Faruk Küçük, Günay Nuh, Sidar Can Eren, Abdullah Söylemez, Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci   | 04.02.2023
Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürdü Fotoğraf: Kemal Can Çobanoğlu/AA

Erzurum

Erzurum kent merkezinde kar yerini soğuk havaya bırakınca, bazı şadırvan ve çeşmelerin çevresi, kaldırım ve yollarda buzlanmalar meydana geldi.

Otomobillerin camlarının buz tuttuğu kentte, kış aylarında soğuktan korunmak amacıyla yapılan kapalı durakların camları da buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 derece olduğu Erzurum'da, vatandaşlar sabah saatlerinde soğuk nedeniyle otomobillerini çalıştırmakta zorlandı.


Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için vatandaşlar ağaç diplerine yiyecek bıraktı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 103 santimetre ölçüldü.

Ardahan

Termometrelerin gece saatlerinde sıfırın altında 27'yi gösterdiği Ardahan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Akarsu ve göletlerin yüzeyi dondu. Kura Nehri bölgesinde sis oluştu.

Bazı ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Ağaç ve yaprakları kırağı ile kaplandı.

Ağrı

Ağrı’da da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Soğuk havanın etkisiyle Murat Nehri ve dereler kısmen buzla kaplandı.

Ev, iş yeri ve araç camları da buz tuttu.


Fotoğraf: Kemal Can Çobanoğlu/AA

Kars

Kars'ta soğuk hava nedeniyle göl ve dereler buzla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Kars Belediyesi ekipleri buzlanan yolda tuzlama çalışması yaptı.

Sarıkamış ilçesinde de araçların ve iş yerlerinin camları buz tuttu. Bitki ve ağaçlarda kırağı oluşurken, buz tutan göletlerde yaban hayvanları yiyecek bulmaya çalıştı.

Vatandaşlardan Adem Işıldak, kar yağışından sonra aşırı soğukların başladığını ve bu nedenle araçları güçlükle çalıştırdıklarını söyledi.

Tunceli

Tunceli'de ise sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentte, vatandaşlar park halindeki araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Bazı vatandaşlar da kar nedeniyle sokakta yiyecek bulamayan kedi ve köpekler için yemleme çalışması yaptı.

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