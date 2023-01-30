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Gündem

Doğu Anadolu'da kar, tipi ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Iğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Muhammet Mutaf, Hüseyin Yıldız, Abdullah Söylemez, İsmail Kaplan, Hüseyin Demirci, Günay Nuh, Aykut Temur   | 30.01.2023
Doğu Anadolu'da kar, tipi ve soğuk hava etkili oluyor Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Erzurum

Erzurum'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü kentte, iş yeri ve araç camları ile ağaç dalları buzla kaplandı.

Kentteki bahçelerde ağaçların soğuktan korunması için önlem alınırken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kaldırım ve yollarda kar küreme ile tuzlama çalışmasına devam ediyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 45 santimetre ölçüldü.

Iğdır

Iğdır'da kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kent merkezi ve köylerde bugün de etkisini sürdürdü.

Ağrı

Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Ağrı'da, araç camları buz tuttu.

Murat Nehri ve dereler de kısmen buzla kaplandı.

Kars

Kars'ta kar yağışı ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece aralıklarla devam eden kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte bazı vatandaşlar sabah, araçlarının ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Yüksek kesimlerde etkili olan sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte belediye ekipleri, şehir bağlantı yollarında ise Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel idaresi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de belediye ekipleri, cadde ve kaldırımda kar küreme çalışması yaptı.

Ardahan

Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Kentte gece etkisini sürdüren kar özellikle yüksek kesimlerde yer yer tipiye dönüştü.

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